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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Kartal'da demirli geminin halatı koptu

İSTANBUL - Kartal'da demirli geminin halatı koptu

- Halatı kopan geminin görüntüleriKartal'da demirli geminin halatı koptuİSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kartal sahilinde halatı kopan rak başka bir gemiye yaslanması üzerine olaya müdahale edildiğini bildirdi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA - 2 Römorkörümüz ve KIYEM - 3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Bild Demirli Gesi 

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