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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

- Kartal Belediyesine grev kararının asılması - İşçilerin slogan atmasıKartal Belediyesine grev kararı asıldıİSTANBUL (AA) - Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel - İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, "Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." diye konuştu.
Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." dedi.
Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

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