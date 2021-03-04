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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kartal Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan TİS'e işçilerden tepki

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan TİS'e işçilerden tepki

- Kartal Belediye binasından görüntü - Belediye binası önünde toplanan işçilerden görüntüler - DİSK/Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan'ın konuşmasıKartal Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan TİS'e işçilerden tepkiİSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine (TİS), bazı maddelere kendi iradeleri dışında imza atıldığını iddia eden sendika şube temsilcileri ve işçiler, duruma tepki gösterdi.Belediye önünde toplanan, DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı işçiler ve şube temsilcileri, çeşitli sloganlar attı. Gruba Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinden işçilerin de destek verdiği görüldü.
DİSK/Genel - İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, burada yaptığı açıklamada, toplanma amaçlarının TİS sürecinin sonunda gelinen noktayı özellikle vurgulamak olduğunu belirterek, tüm işçilerin, temsilcilerin mücadelesinin görmezden gelindiğini söyledi.

Arıkan, bu yaşananları bir tiyatro olarak nitelendirerek, "Daha önce bu tiyatroyu başka yerlerde izledik, Kadıköy'de, Maltepe'de maalesef. Burada da olabilme ihtimalini biliyor olmamıza rağmen, sabahlara kadar burada gördüğünüz tüm temsilciler evine gitmeden, uykusuz, gece yarılarına kadar, sabahlara kadar sözleşmeyi biz bitirelim, işçinin iradesi oluşsun, sendikanın, şubesinin ve temsilcilerinin iradesi oluşsun diye büyük emek verdik. Bu tiyatroları izleyip görmüş olmamıza rağmen burada da aynı tiyatro sahnelendi. Hala kabullenemiyoruz, hala kırgınız, hala üzgünüz. Yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar." diye konuştu.
Sadece sözleşmelerle kazanım elde etmek adına değil, işçiyi artık görünür kılmak amacıyla da mücadele ettiklerini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:"Sabah 4'e, 5'e kadar belediye bürokratlarıyla uzlaşıyla, pazarlık yaparak işçinin kabulü noktasında birçok maddeyi bitirdik zaten. 7 tane madde kalmış, bu 7 madde işçinin beklentilerinin en yüksek olduğu, yıllardır enflasyon karşısında ezildikleri ekonomik maddeler ve çalışma saatleri. İşçinin en hassas olduğu, en çok ne olacağını beklediği maddeleri götürüp peşkeş çekmeye ayıp diyorum. Herkesin bunun utancını taşıması lazım. Belediye yönetimine tekrar sesleniyorum, sakın ola kapalı kapılar ardında imza atıp kurtulduğunuzu sanmayın. Bu TİS bir kazanım değildir ama temsilcilerin ve işçilerin bizimle beraber geçirdikleri tüm maddeler kazanımdır."Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

Enflasyon Troy Çalışma Saatleri Trol 

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