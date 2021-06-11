İSTANBUL - 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon (2)
İSTANBUL - "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli operasyon (2) - Operasyondan görüntüler - Yapılan aramalardan görüntüler - Şüphelilerin gözaltına alınması - Eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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