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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Karaburun açıklarındaki hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı (2)

İSTANBUL - Karaburun açıklarındaki hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı (2)

- Amatör kameraya yansıyan hortum İstanbul 'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken, Arnavutköy açıklarında hortum oluştu.Yağış, gün içinde özellikle Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde etkisini hissettirdi.Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağış sebebiyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.Bu arada, Arnavutköy - Karaburun açıklarındaki yağışın ardından oluşan hortum cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kapalı Alan Akalan Kamera Cep Telefonu 

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