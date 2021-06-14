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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Kapısı olmadan trafikte seyreden araç sürücüsüne ceza uygulandı

İSTANBUL - Kapısı olmadan trafikte seyreden araç sürücüsüne ceza uygulandı

- Polislerin işlem yaparken görüntüsü İstanbul 'da kapısı olmadan trafikte seyreden araç sürücüsüne ceza uygulandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da kapısı olmadan trafikte seyreden araç sürücüsüne toplam 432 lira idari para cezası uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 12 Haziran'da Ataşehir Dursunbey Caddesi üzerinde araç kapısı olmadan seyir eden 34 JF 4350 plakalı araç sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M.D'yi yakaladı.Sürücüye, dönüş ışıkları noksan veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan 144 lira, emniyet kemeri kullanmamaktan 144 lira, diğer trafik kurallarını ihlalden 144 lira olmak üzere toplam 432 lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal Medya Para Cezası Trafik Kuralları Emniyet Kemeri 

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