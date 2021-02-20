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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

- Operasyondan görüntülerKağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram esrar ile 555 gram bonzai ham maddesi geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Kağıthane'de bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram esrar, 555 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.Operasyonda, B.Ö. (47) ve kardeşi A.Ö. (34) gözaltına alındı.

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