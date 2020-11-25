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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Kağıthane'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Kağıthane'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

- Yangından detaylar - İtfaiye ekiplerinden detayKağıthane'de bir binada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.Polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek çevrede güvenlik önlemi alınırken doğalgaz ekipleri tarafından da tedbir amaçlı binanın gazı kesildi.

Doğalgaz Polis Güvenlik Önlemi Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

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