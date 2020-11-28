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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL - Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetlendi

Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetlendiİSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.Kontroller sırasında kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.Denetimler gün boyu sürecek.

Koronavirüs Toplu Taşıma Trol 

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