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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kadıköy'de dalgıçlar sualtı temizliği yaptı (2)

İSTANBUL - Kadıköy'de dalgıçlar sualtı temizliği yaptı (2)

- Denizden çıkarılan eşyaların görüntüleriİSTANBUL (AA) - Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşlar da denizden çıkarılanları görünce şaşkınlık yaşadı.

Plastik Bardak 

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