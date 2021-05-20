İSTANBUL - Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı
- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen kaçak ürünlerin sergisi İstanbul 'da kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı - Operasyonda, 105 bin 750 paket sigara ele geçirilirken, sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca el konulduİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirilen yüklü miktarda sigarayı piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt ve Tuzla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 105 bin 750 paket sigara ele geçirilirken, sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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