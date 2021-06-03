Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

- Operasyondan görüntüler - Sergiden detaylar İstanbul 'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Fatih ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 bin 634 cep telefonu ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda getirilen çok sayıda tuşlu cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 adres ile bir araca düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, farklı marka ve modellerde 10 bin 634 cep telefonu, 8 bin 649 telefon bataryası, 1292 telefon ekranı ve 520 tablet bilgisayar bataryası ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak Cep Telefonu Osmanpaşa Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Modeller 

İlgili Foto Galeriler
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement