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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

- Kaçak akaryakıt operasyonundan detaylar - Şüphelinin gözaltına alınması - Ele geçirilen kaçak akaryakıtın sergilenmesi İstanbul 'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleriyle oto tamirhanelerinden topladığı atık yağları, kurdukları elektronik sistemler sayesinde, piyasada 10 numara yağ olarak tabir edilen akaryakıta çevirdikten sonra lojistik işleri yapan tır ve kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde eden A.B.'nin Sancaktepe'deki iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda, işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.B.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye verdiği zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası uygulanırken, jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı.

Para Cezası Sanayi Bölgeleri 10 Numara Yağ Kaçak Akaryakıt Yakıt Tankı 

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