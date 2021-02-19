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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Jandarmanın operasyonunda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - Jandarmanın operasyonunda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

- Operasyondan görüntüler - Sahte parfümlerin görüntüleriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve bunları orijinal gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Fatih'te tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.K. ve F.K. gözaltına alınırken aramada 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. - Sahte parfümlerin barkodları lisanslı ürün gibi gösterilmişOperasyon kapsamında ele geçirilen sahte parfümlerin barkodları sorgulandığında, ürünün orijinal sitesine yönlendirilerek lisanslı ürün olarak görüldüğü tespit edildi.İncelemede, şüphelilerin sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdükleri belirlendi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Alışveriş Jandarma Bandrol 

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