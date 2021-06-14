Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

- Törenden görüntüler - Hazırlanan tanıtım filmi İstanbul 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi.
Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği ziyaret edilecek.

General Saygı Duruşu Tanıtım Filmi Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement