İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
- Törenden görüntüler - Hazırlanan tanıtım filmi İstanbul 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi. Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği ziyaret edilecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım