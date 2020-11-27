İSTANBUL - Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
- Denetimlerden görüntüler İstanbul 'da jandarma ekipleri Kovid - 19 tedbirlerini denetlediİSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.Sancaktepe Paşaköy gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, şehirler arası toplu ulaşım araçlarını durdurarak, şoför ve yolcuların HES kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.Ekipler, Kovid - 19'a karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattığı şoför ve yolcuları maske ile sosyal mesafe konusunda ikaz etti. Kurallara uyan şoför ve yolculara da teşekkür edildi.Bu arada, HES kodu taraması yapılan kişinin Kovid - 19 hastası olduğu halde karantina sürecini ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda, karantina ihlali nedeniyle işlem yapıldığı, 112 ekiplerine haber verildiği ve kişinin sağlık ekiplerince karantinaya alınacağı bölgeye götürüldüğü öğrenildi.
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