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İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında feci kaza: 3 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında feci kaza: 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otobanı çıkışında feci kaza: 3 yaralı

Olay Yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılardan görüntü
-Kazadan görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da İstanbul İzmir Otobanı Gemlik serbest Bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında takla atan arabadan 3 kişide yaralı olarak kurtarıldı. Kaza; İstanbul- İzmir Otobanı Gemlik çıkışında meydana geldi. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Muhsin C.(35) idaresindeki 34 ZP 1553 plakalı otomobil, Gemlik Serbest Bölge çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (MÇ-Y)
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