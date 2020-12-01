İSTANBUL - İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
- Eğlence mekanının görüntüsü - Eğlence mekanından çıkanların görüntüleri İstanbul 'da izinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid - 19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
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