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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

İSTANBUL - İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

- Eğlence mekanının görüntüsü - Eğlence mekanından çıkanların görüntüleri İstanbul 'da izinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezasıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid - 19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Polis Koronavirüs Para Cezası Polis Ekipleri Basın Mensupları 

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