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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul itfaiyesinden teleferik hattında nefes kesen kurtarma tatbikatı

İstanbul itfaiyesinden teleferik hattında nefes kesen kurtarma tatbikatı

Havada asılı kalan teleferikler

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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları
-Drone ile çekilen görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Eyüpsyltan - Pierre Loti teleferik hattında kurtarma tatbikatı drone ile görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul İtfaiyesinin olası bir sıkışma ihtimaline karşı Eyüpsultan-Pierre Loti (TF2) Teleferik Hattında gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı nefes kesti. Tatbikata Metro İstanbul’un acil durum ekipleri de destek verdi. İstanbul İtfaiyesinin olası bir sıkışma ihtimaline karşı Eyüp - Pierre Loti (TF2) Teleferik Hattında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Nefes kesen tatbikat drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde havada asılı kalan teleferik içerisindekilere itfaiye ekipleri halatlarla ulaşıp kurtardıkları görülüyor. Öte yandan İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan tatbikat açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Teleferik sistemleri en güvenli ulaşım yolları arasında bulunmakta. Ancak İBB olarak olası deprem veya fırtına durumunda oluşabilecek bir arıza ihtimaline karşı alternatif tahliye metotlarını sürekli olarak çalışıyoruz. Bu tatbikat ile birimlerimiz arasındaki koordinasyon düzeyi ve kurtarma ekiplerimizin teknik kabiliyetini artırdık.” (YM-
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