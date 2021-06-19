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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul İtfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu

İstanbul İtfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu

İneğin bataklıktan çıkarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kurtarma Operasyonu Kamera İtfaiye Eri Hayvan 


- Eyüpsultan’da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı. Çamura saplanan ineğin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Olay, dün Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından yemlenmesi meraya salınan inek bir süre sonra çamura saplandı. Sahibi tarafından çamura saplanmış halde bulunulmasının ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı.
Bir itfaiye eri halatı hayvana bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası inek kurtarıldı. İneği kurtarılma çalışması ise kameralara yansıdı.
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