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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binası - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları - Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında tedavi gören hastaların tedbir amaçlı binadan çıkarılması İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü - Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında tedavi gören hastalar, tedbir amaçlı binadan çıkarıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi. Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

Polis Hastane Nadan Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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