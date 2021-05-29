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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi

- Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlit programı - Mevlit programında Kur'an - ı Kerim okunması - Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve protokol - Fatih Sultan Mehmet, dönemin şehit ve gazileri ile tüm şehitler için dua edilmesi İstanbul 'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camisi'nde Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu. İstanbul Valiliğince ikindi namazı öncesinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mevlithanlar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda İstanbul 'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve dönemin şehit ve gazileriyle tüm şehitler için dualar okundu.Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden vatandaşlar, dualarla programa eşlik etti.Program ikindi namazının ardından sona erdi.

Gaziler Şehit 

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