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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı

İSTANBUL - İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı

- Sahilden detaylar - Müsilaj görüntüsü İstanbul 'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı - Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı sahillerinde müsilajın (deniz salyası) yer yer etkisini gösterdiği, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı gözlendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul 'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

Gard Müsilaj 

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