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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı

- Operasyon görüntüsü - Şüphelinin gözaltına alınması İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul , Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden 7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kayyum Bild Akalan Yurt Dışı Finans Merkezi 

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