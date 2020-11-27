Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL - İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

- Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Şüpheli şahsın gözaltına alınması İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul 'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Askeri Öğrenci Mahrem Bild Akalan Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement