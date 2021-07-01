Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadan cüzdan çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadan cüzdan çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı

- Hırsızlık anı ve sonrasında emniyet güçlerinin operasyonu İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadan cüzdan çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, bir yolcunun unuttuğu çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda, 25 Haziran'da saat 12.14 sıralarında, 6 numaralı otobüs peronu yanındaki oturma gruplarında bulunan bir yolcu, siyah renkli çantasını burada unutarak ayrıldı.Kamera görüntülerinden durumu fark eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, takibi sürdürdü. Bu sırada çantanın yanına gelen iki kişinin içinden cüzdanı alması üzerine ekipler harekete geçti.Kamera kayıtlarında zanlılardan birinin cüzdanı önce pantolonunun içinde sakladığı arama noktalarından geçtikten sonra, çıkararak cebine koyduğu tespit edildi.Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.Öte yandan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Adli Kontrol Tedbirler Polis Merkezi Gözaltı Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı