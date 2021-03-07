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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

- Havalimanından görüntüler İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğuİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, iç ve dış hatlar bölümünde güvenlik, check - in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı.Pasaport kontrol noktası önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenirken, THY'nin tarifeli Guangzhou seferi için havalimanına gelen Çinli yolcular ise özel kıyafet giyerek koronavirüse karşı önlem aldı.

Koronavirüs Kontrol Noktası Trol 

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