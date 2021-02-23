İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda engelliler için 'Özel Yolcu Hizmet Noktaları' oluşturuldu
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda engelliler için "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu - Özel Yolcu Hizmet Noktaları tanıtım görüntüsü İstanbul Havalimanı'nda engelliler için "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturulduİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda fiziksel engelli yolcular için oluşturulan "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" hizmete sunuldu.İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check - in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım