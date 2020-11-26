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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul'daki sahte para operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'daki sahte para operasyonu

- Ele geçirilen malzemelerden görüntüler - Operasyon aı İstanbul 'daki sahte para operasyonu - Ataşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Operasyonda sahte 2 milyon dolar, 4 bin çek yaprağı, 500 çek zarfı ile çok sayıda sahte belge ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de sahte para basımı yapan suç örgütüne yönelik dün düzenlenen ve 3 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Operasyonda sahte olduğu belirlenen 2 milyon dolar, 4 bin çek yaprağı, 500 çek zarfı, sahte dolar basımında kullanılan 1300 kalıp kağıt, 25 pasaport kalıbı, 150 çipli kimlik kartı kalıbı, 65 evlilik cüzdanı, 1 MİT personel tanıtma kartı, 80 eski tip kimlik kalıbı ile sahte para ile evrak basımında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.El konulan malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

Evlilik Cüzdanı Suç Örgütü 2 Milyon Dolar Basın Mensupları Kimlik Kartı 

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