Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İstanbul'da bir bankayı soyduktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir bankayı soyduktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

- Soygun anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir banka şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yaptıktan sonra Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı.Eyüpsultan'da 11 Mart'ta bir banka şubesinden bıçak zoruyla 90 bin lirayı alarak kaçan ve sonrasında İstanbul ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soygun Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Banka Şubesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement