İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
- Yol ve kanalizasyon temizliği yapan işçiler - D100 tırafik görüntüsü - İstanbul 'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor - Topkapı Ulubatlı Kavşağı olası su baskınına karşı trafiğe kapatıldıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bazı bölgelerde aralıklı olarak sağanak etkisini sürdürüyor.Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak aralıklı etkili oluyor.Yağmur nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.Yağıştan korunmak isteyen vatandaşların da otobüs duraklarına, tentelerin altına sığındığı görüldü. Kentte yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Topkapı'da yol trafiğe kapatıldı.Topkapı Ulubatlı Kavşağı, su baskınına karşı önlem amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun birikmemesi için yağmur ızgaralarını temizledi.Bayrampaşa'da dün su baskını yaşanan Maltepe köprüsünün alt geçidinde de belediye ekipleri önlem amacıyla bekliyor.
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