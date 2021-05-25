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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kağıthane’de protesto edildi

İSTANBUL - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kağıthane’de protesto edildi

- Kağıthane'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri - Alanda oluşturulan fotoğraf sergisi - Cihat Aydın'ın grup adına basın açıklamasını okuması - Grubun sloganlar atması ve tekbir getirmesiİsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Kağıthane’de protesto edildiİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.Filistinle Dayanışma Platformu üyeleri Kağıthane'deki Bosna Hersek Parkı’nda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, sloganlarla İsrail saldırılarını kınadı.Grup adına basın açıklaması yapan Cihat Aydın, Kudüs’ün 73 yıldır "siyonist işgal" nedeniyle tehdit ve tehlike altında olduğunu söyledi.

En son Kudüs’ün doğusunda, Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli ailelerin evlerine zorla el konulduğunu hatırlatan Aydın, İsrail'in desteklediği "fanatiklerin", Mescid - i Aksa’ya geniş çaplı baskın düzenleme girişiminde de bulunduğunu belirterek, "Korkunun kendilerini kuşattığı siyonist işgal ordusu ya sivillere saldırmayı tercih etmiş ya da Gazze’deki evleri, okulları, hastaneleri vurmuştur. Yüzlerce bomba bırakan katiller, masum insanların evlerini, camileri ve medya kurumlarını vurmuş, yaşlıları, kadınları, kundaktaki bebekleri katletmiştir." dedi.
Aydın, Filistin meselesinin bir kavmin ya da bir ülkenin sorunu olmadığını, İslam inancına sahip her ferdin ve insani duygular taşıyan herkesin sorunu olduğunu ifade etti.

Basın Açıklaması Fotoğraf Sergisi Sivil Toplum Siyonist Saldırı 

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