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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İSTANBUL - İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

- Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlardan genel görüntü - Arapça marşların çalınması - Türk ve Filistin bayrakları sallayanlardan detaylar - Kur'an - ı Kerim okunması - Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'nin konuşması - Sultanbeyli Kardeşlik Platformu Sözcüsü İsmail Bakırhan'ın konuşması - Ezgi konserinden görüntüİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in, Kudüs, Mescid - i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.Kent Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kardeşlik Platformu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı. Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Filistinliler için dua okundu.Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, burada yaptığı konuşmada İsrail güçlerinin ramazan ayının 28'inci gününde Mescid - i Aksa'ya girdiğini ve namaz kılan kişilere nasıl müdahale ettiğinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

İsrail güçlerinin Mescid - i Aksa'daki saldırılarının, herhangi bir kilise veya havrada yapılması durumunda dünyanın ayağa kalkacağını anlatan Zuhri, "İsrail, Kudüs'ü ve Mescid - i Aksa'yı Müslümanlardan silmek istiyor. Gazze'de bulunan kardeşlerimiz, bunu kabul etmedi, füzelerle cevap verdi. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, bunu herkes böyle bilsin... Biz hiçbir bedel karşılığında Kudüs'ü satmayız, sattırmayız" dedi.
Gazze'nin 15 yılı aşkındır ambargo altında olduğunu ifade eden Zuhri, "Gazze'deki kardeşleriniz, Kudüs'ü, Filistin'i himaye etmek için canlarını feda ediyor. Bizler Kudüs'ü canımız, bedenimiz, kanımız, her şeyimizle korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Türkiye'dekilerin Filistinlilere gösterdiği desteğin devam etmesini isteyen Zuhri, Filistin'de evsiz kalan kişilerin evlerinin yeniden onarılması ve yetimlere sahip çıkılması konusunda yapılacak yardımların önemli olduğunu dile getirdi.Sultanbeyli Kardeşlik Platformu Sözcüsü İsmail Bakırhan ise "İsrail’in masum Filistinlilere saldırısını ve katliamını lanetlemek üzere bir araya geldiklerini" söyledi.

Hep birlikte tek yürek olarak İsrail'e seslendiklerini anlatan Bakırhan, İsrail'e Filistinlilere karşı yürüttüğü "siyonist zorba ve zalimliğinden" vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Ramazan Ayı Protesto Sivil Toplum Siyonist Saldırı 

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