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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

- Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı - Çalınan elektronik eşya - Adliyeye sevkİş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Ziya Gökalp Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 250 bin lira değerinde malzemenin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Fatih C. (37) ve Onur A.A'yı (29) yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

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