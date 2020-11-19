İSTANBUL - İş yerinde yangın

- Yangın çıkan iş yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İstanbul 'da iş yerinde yangın - Söndürme çalışmaları sürüyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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