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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

İSTANBUL - İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

- Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamasıGÜNCELLEME 2 - Fatih'te iş yeri yangını - Oyuncak imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı iş yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yerinde kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik Önlemi Yangın Hediyelik Eşya İmalathane Polis Ekipleri 

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