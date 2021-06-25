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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İnternette ilan vererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

- Operasyon anı - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi İstanbul 'da internette ilan vererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da internette açtıkları sitelerde kolay para kazanma vaadiyle ilan vererek, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette açtıkları sitelerde jigolo olarak kolay para kazanmak için ilan verdikleri ve kendilerine başvuran çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, 21 Haziran'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6'sı kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ikametleri ve çağrı merkezlerinde yapılan aramada 13 bin kişiye ait verilerin bulunduğu dijital dosyaların yanı sıra, 26 cep telefonu, 18 SIM kart, hafıza kartı ve 8 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Dizüstü Bilgisayar Ağrı Merkez Cep Telefonu Dolandırıcılık 

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