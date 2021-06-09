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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İSTANBUL - İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

- Demirleyen geminin görüntüleriİngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemisi Sarayburnu'na demirlediİSTANBUL (AA) - İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 152 metre uzunluğundaki HMS Defender savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.D - 36 borda numaralı HMS Defender dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nı geçerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na geldi.Geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'nda, Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı HNLMS Evertsen savaş gemisi de bulunuyor.

Uzunlu Savaş Gemisi Akkale 

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