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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, korona virüs aşısı oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, korona virüs aşısı oldu

İl Sağlık müdürünün randevu sistemini anlatması

Sosyal Medya Aile Hekimliği Sağlık Çalışanları 

-İl Sağlık müdürünün aşı olması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, CoronaVac virüs aşısını olmak için E-nabız üzerinden randevu oluşturarak, aile hekimliğine gidip aşı oldu. Çin’den getirilen ve Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı, başta sağlık çalışanları olmak üzere bugün yapılmaya başlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CoronoVac aşısını olduğunu duyurdu. Memişoğlu, videolu yaptığı paylaşımında aşı olmak için randevunun nasıl alındığını anlatarak kendi için Fatih Kumkapı’daki 43 Numaralı aile hekimliğine 15.20 için randevu aldı. Saati geldiğinde Aile Hekimliğine giden Kemal Memişoğlu, CoronoVac aşısını oldu. Aşı sonrasında yaptığı açıklamada, “Allah bize bir daha böyle bir sağlın böyle bir sene yaşatmasın” dedi.
(MB-
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