İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan dev sahte parfüm operasyonu

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( İSTANBUL )- Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan şahıslara operasyon düzenlendi.

Fatih'te yapılan operasyonda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; ülke genelinde en çok alış veriş yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen şahıslar tarafından dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı bilgisi alındı. İnternetten parfüm satın alan vatandaşların ihbarları üzerine Jandarma operasyon başlattı. Vatandaşlar durumu parfüm kokularının kısa sürede kaybolması ile birlikte anladı ve çok sayıda şikayette bulundu. Konuyu mercek altına alarak iz süren Jandarma ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalar ve fiziki takip neticesinde M.K. ve F.K. isimli şahısların sahte parfümleri internet üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen şahıslar vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle piyasaya sürdüklerini tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri sahte parfümlerin İstanbul Fatih’te bir adreste olduğunu belirledi. Dünyaca ünlü markaların tamamının sahtesi vardı Operasyon için düğmeye basan ekipleri Fatih’teki depoya baskın düzenledi.

Aramalarda dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde toplam 24 Bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K. ve F.K. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği ve elde edilen bilgiler çerçevesinde operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.



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