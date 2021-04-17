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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine Koronavirüs denetimi

İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine Koronavirüs denetimi

Yolcu otobüsü durdurma

Jandarma Antibakteriyel Trol 

-Yolcu otobüsü içerisinde jandarma ekipleri uyarıları
-Hijyen seti dağıtımı
-HES kodu Kontrolü
-Yolcular röportaj
-Diğer ve Genel detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’a girişlerde otobüsleri kontrol eden ekipler yolculara hijyen seti dağıttı İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında yolcuların HES kodları ve seyahat belgeleri kontrol edilirken bir yandan da jandarma ekipleri tarafından hijyen setleri dağıtıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 3. Köprü bağlantı yollarında yolcu otobüslerine yönelik Koronavirüs Denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yolcuların ve otobüs ekibinin HES kodu ve seyahat izin belgeleri incelendi. Otobüs içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler otobüste bulunan yolculara sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Hijyen seti dağıtıldı Uygulama noktalarına giren yolcu otobüslerine bir yandan denetimler yapılırken bir yandan ise yolculara içerisinde maske, dezenfektanlı ıslak mendil ve antibakteriyel jel bulunan hijyen setleri dağıtıldı. Hijyen setlerinin dağıtılması ve kontrollerin yapılmasının ardından otobüsler seyahatlerine devam etti. (BT-YM-
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