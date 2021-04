İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yangın alanında inceleme yaptı

-İnceleme yapması

( İSTANBUL )- Aktaş, ”Kaçak alkol, malzemelerinin bulunduğu bir depoydu, her hangi bir yaralı yok” İSTANBUL



- İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yangın çıkan Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait depoda incelemelerde bulunup olay hakkında bilgi aldı. Yangının çıkış nedenin itfaiye raporundan sonra belli olacağını ifade eden Aktaş, “Etil alkol, kaçak alkol, kaçak içki malzemelerinin bulunduğu bir depoydu. Her hangi bir yaralı yok” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kumkapı’da bulunan deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Depoda operasyonda ele geçirilen kaçak alkol malzemelerinin bulunduğu öğrenilmişti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup yangın hakkında bilgi aldı. “Etil alkol, kaçak alkol, malzemelerinin bulunduğu bir depoydu” Yangının çıkış nedenin itfaiye raporundan sonra ortaya çıkacağını ifade eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’müzün operasyonlarda yakalamış olduğu etil alkol ve kaçak alkol malzemeleri korumuş olduğu depoda ufak bir yangın meydana geldi. Deponun bir kısmı hasar gördü. İtfaiyemizin başarılı çalışmasıyla yangın söndürüldü. Etil alkol, kaçak alkol, kaçak içki malzemelerinin bulunduğu bir depoydu. Her hangi bir yaralı yok” dedi.





