Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eşi Meryem Aktaş'ın kabirlere karanfil bırakması

Şehit Polis Şehit Yakınları Saygı Duruşu Irak 

-İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın şehit yakınlarıyla konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı polis şehitliğinde bir ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eşi Meryem Aktaş ve şehit yakınları katıldı.
Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement