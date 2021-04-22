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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan’a özel duygusal klip

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan’a özel duygusal klip

23 Nisan Kutlaması

( İSTANBUL )- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şehit Eren Bülbül de unutulmadı İSTANBUL

Şehit Polis Polis Telsizi 


- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir video yayınladı. Çocukların polis abilerinin yerini aldığı görselde, şehit Eren Bülbül de unutulmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. Yıldönümü münasebetiyle özel bir video hazırladı. Duygusal yönü yoğun olan klipte, sabah yatağından kalkan çocuğun annesiyle birlikte Polis Şehitliğini ziyaret edip İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yerine geçerek polis telsizinden yaptığı anonsla ekiplerin 23 Nisanı’nı kutluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü adına yapılan anonsun ardından, bölgelerde abilerinin yerine geçen çocuklar da telsizden teşekkür ediyor. Gerçek hayatta her biri emniyet mensubu çocuğu olan minik oyuncuların yer aldığı videonun devamında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesinin duvarında Şehit Eren Bülbül’ün görseline yer verildi.
Yerleşkede çocuklar Eren Bülbül görselinin altında, ‘Biz bu günün çocukları yarının büyükleriyiz. Vatanın bekasının temelleriyiz” dedikleri video ile son buldu.
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