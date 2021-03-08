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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - İGA, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İSTANBUL - İGA, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

- İstanbul Havalimanı çalışanlarının görüntüsüİGA, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanlarının ifadeleri yer alıyor."Kadın varsa güven var" sözleriyle paylaşılan videoda, "Bugün bir kez daha diyoruz ki kadınlar iyi ki var çünkü #KadınVarsa gelişim, başarı ve gelecek var. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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