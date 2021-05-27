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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

İSTANBUL - İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

- İGA tarafından sosyal medyada yayınlanan "Türkiye'nin en uzun" grafitisi videosu - İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), havalimanına gelen yolcuları, Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş "Türkiye'nin en uzun" grafitisiyle karşılıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), yolcularını Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş "Türkiye'nin en uzun" grafitisiyle karşılıyor.İGA'nın twitter hesabından, "Pandemi de olsa hayatın renklerinden asla vazgeçmiyoruz! # İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularımızı, @filliboya renkleri ile hayat bulan Türkiye’nin en uzun tek parça grafiti çalışması ile rengarenk karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.Filli Boya'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "İlham veren renklerimizle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan duvarda Türkiye'nin tek parça en uzun grafiti çalışmasına imza attık. @igairport." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medya İlham Twitter 

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