Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul için tehlike çanları çalıyor

İstanbul için tehlike çanları çalıyor

Barajlardan havadan drone görüntü

Fabrika Organize Sanayi Bölgesi Doluluk Oranı İçme Suyu Kış Mevsimi 

-barajdan detaylar
-baraja girmek tehlikeli tabelasından detaylar
-Köylü röportajı
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ ) -- İstanbul’a içme suyu sağlayan Trakya’daki 4 baraj kurudu- “Geçen seneki suyun onda biri yok” KIRKLARELİ

- Trakya’dan İstanbul’a içme suyu sağlayan 4 baraj kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya. Kuruma noktasına gelen barajlar havadan görüntülendi. Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan Kazandere, Pabuçdere, Elmalı ve Bahçeköy Barajları kuruma noktasına geldi. İstanbul’a İçme suyu sağlayan bu 4 barajda geçen yıla oranla su seviyesi büyük oranda düştü. Civar köylüler, barajlardaki su seviyesinin düşmesini iklim değişikliklerine bağlı olarak yağışların azalması, ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların yeraltı sularını büyük oranda çekmesine bağlıyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan bu 4 baraj, kış mevsiminin kurak geçmesi devam ederse istenilen doluluk oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. “Korkunç derecedeydi” Barajların civarında bulunan Bahçeköy esnaflık yapan Yusuf Orhan isimli vatandaş, “4 5 aydır yağmurun yağmayışı, tabi ki bu olayları etkiledi. Yetkililerin ilk önce bu fabrikalara olan yer altından çıkan suyu bir teftiş etmesi lazım bir şekilde bu işi halletmesi lazım. Başka türlü suyun çoğalmasının mümkünatı yok. Geçen seneki suyla bu seneki suyun 4’te 1’i yok. Kazandere Barajına 20 gün önce falan gittiğimde korkunç derecedeydi. Geçen seneki suyun onda biri yok. Barajlar buradan borularla direk İstanbul’a içme suyu sağlıyor” diye konuştu.
(HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement