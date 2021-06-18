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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul için sarı kodlu uyarı

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( İSTANBUL )- Kentte yer olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarı yapıldı İSTANBUL

Sosyal Medya Sağanak Yağış 


- İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün(18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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