İSTANBUL - Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon
- Hint keneviri yetiştirilen terastan görüntüler İstanbul 'da Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon - Operasyon düzenlenen evde, onlarca saksı içerisinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi - Gözaltına alınan şüphelinin, evin terasına kurulan serada uyuşturucu elde etmek için çeşitli düzenekler kurduğu görüldüİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de terasta saksılar içerisinde çok sayıda Hint kenevirinin yetiştirildiği adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalledeki 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Operasyon düzenlenen evde, onlarca saksı içerisinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Şüphelinin, evin terasına kurulan serada uyuşturucu elde etmek için çeşitli düzenekler kurduğu görüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
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