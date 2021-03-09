Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon

İSTANBUL - Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon

- Hint keneviri yetiştirilen terastan görüntüler İstanbul 'da Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon - Operasyon düzenlenen evde, onlarca saksı içerisinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi - Gözaltına alınan şüphelinin, evin terasına kurulan serada uyuşturucu elde etmek için çeşitli düzenekler kurduğu görüldüİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de terasta saksılar içerisinde çok sayıda Hint kenevirinin yetiştirildiği adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalledeki 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Operasyon düzenlenen evde, onlarca saksı içerisinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Şüphelinin, evin terasına kurulan serada uyuşturucu elde etmek için çeşitli düzenekler kurduğu görüldü.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Kırköy Uyuşturucu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement