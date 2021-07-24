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İSTANBUL - Helikopter destekli trafik denetimi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Helikopter destekli trafik denetimi

İSTANBUL - Helikopter destekli trafik denetimi

- Helikopter destekli trafik denetimi - TEM Otoyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul 'da helikopter destekli trafik denetimiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.
Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Trafik Kuralları Bayram Tatili Polis Helikopteri Trafik Denetimi Polis Ekipleri 

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